Wtulona w męża Edyta Pazura wbija szpilę "niedowiarkom": "Kryzys wieku średniego trwa już 14 lat"

Jak zapewne wszyscy pamiętają, znajomość Cezarego Pazury i Edyty Pazury (niegdyś Zając) rozpoczęła się w pociągu na trasie Kraków-Warszawa. Aktor poszedł zjeść coś do "warsu" i tam spotkał 20-letnią blondynkę. Ona twierdziła, że go nie rozpoznała, mimo że był wówczas u szczytu popularności.

Pazurowa wciąż ma chyba jakiś żal o to, że początkowo ludzie byli do niej sceptycznie nastawieni, bo lubi podkreślać, że się mylili. Na Instagramie opublikowała właśnie zdjęcie z romantycznego wypadu na Malediwy, na którym mocno przytula się do męża i wbija szpilę niedowiarkom.