Cezary Pazura rozczula się nad spotkaniem z Edytą w PKP i WBIJA SZPILĘ Weronice Marczuk: "Miałem doświadczenie, że wszystko jest NUDNE"

Lala 12 min. temu

A ten dalej wałkuje te swoje dramy. Kariera się skończyła, nie ma nic do zaoferowania od strony artystycznej, nikt go nigdzie nie chce, telefony od producentów nie dzwonia to teraz będzie paplał o swoich byłych i zachwalał Edzię po 12 "kierunkach" zaocznych "studiow" na prywatnych Sorbonkach. Jakaż to ona niska. Jakby to kogoś obchodziło. Żenada