Edyta Pazura w bikini eksponuje WYRZEŹBIONĄ sylwetkę na Malediwach (ZDJĘCIA)

Smutne 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Kurcze, nie wierze ze w miare mloda kobieta, ktora jest niezalezna z wlasnej woli zwiazalaby sie z facetem ktory moglby byc jej dziadkiem. Serio kobiety szanujcie sie, miejcie ambicje żeby coś samej osiągnąć, wykształcić się, zrobić kariere a nie tylko być utrzymanka bogatego dziadka. Jakie to smutne, 0 ambicji no ale rozumiem że dla niej to sukces, chociaż i tak w tym Warsie jednak sama na cos pracowała a tutaj... no niby rozkładanie nóg to też praca ale jednak wolałabym w Warsie.