Edyta Pazura wspomina, że wody płodowe odeszły jej po kupnie dywanu. "Nagle poczułam ciepło spływające po moich nogach"

Po związaniu się z Cezarym Pazurą Edyta Pazura z domu Zając poczuła wiatr w żaglach. Została menedżerką ambitnego męża, prowadzi bloga i konto na Instagramie, a ostatnio nawet wypuściła własną linię ubrań. Co ważne, ma też za sobą pierwsze próby pisarskie. Chociaż preferuje pisanie instapamiętnika, zdarza się też, że zapuści się w lirykę: Edyta Pazura napisała "ODĘ DO D*PY". Ma talent?

Pewnego, pięknego dnia lipca, siedziałam na obiedzie we włoskiej restauracji wraz z całą moją familią. Dzień był upalny, a dokładnie chwile wcześniej kupowałam dywany oraz drobne meble w jednej z warszawskich galerii handlowych, które później dzielnie nosiłam do samochodu. Gdy w końcu zasiadłam na lunch, rozgościłam się na ratanowym krześle, dostałam wcześniej zamówioną zupę grzybową, nagle... - opisuje Edyta Pazura, dramatycznie zawieszając narrację.

Nagle poczułam ciepło spływające po moich nogach :) i nie był to dotyk małżonka lecz zupełnie co innego. Po długich negocjacjach w końcu ruszyłam z krzesła i dzielnie dotarłam do szpitala - uściśla celebrytka, porównując się jeszcze do Bridget Jones z trzeciej części kultowego filmowego cyklu.