Edyta Pazura karmi dziecko piersią w muzeum. Fanki: "Cyca trzeba wyciągnąć w różnych okolicznościach"

Wiecie co, ja się ostatnio czuję trochę samotna. Miałam pół roku temu operacje przez którą dużo choruje. Od jakiegoś czasu się prawie nikt nie zgłasza, chociaż zawsze wszystkim ze wszystkim pomagałam. Mam też bardzo odpowiedzialną pracę, która ze względu na choroby jest właśnie męcząca, a jedyną odpowiedź która dostałam od przyjaciółek to : znajdź w ciążę. Co by to miało niby polepszyć?