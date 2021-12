Edyta Pazura rozważa WYPISANIE dzieci ze szkoły: "Czy wtedy miałabym czas na realizowanie swoich planów?"

Gdy Edyta i Cezary Pazurowie przed laty związali się ze sobą po spotkaniu w wagonie Warsu, mało kto wróżył im długie pożycie. Tymczasem są już ze sobą 14 lat i doczekali się wspólnie trójki dzieci, co Edyta lubi podkreślać.

Ostatnio małżonkowie spędzali we dwoje czas na Malediwach. Choć wakacje z pewnością były upojne, Pazurowa zdradza, że bardzo tęskniła za dziećmi i domem.

Cieszę się, że już jestem. Tęskniłam niesamowicie i do tego dopadł mnie kryzys piątego dnia w którym to miałam wrażenie, że do domu mogłabym wrócić wpław. Kiedy przekroczyłam próg domu, przywitał mnie mój zapach i te same uczucia, które towarzyszą mi od wielu lat... - pisze na Instagramie żona Czarka.

Zobacz także: Edyta Pazura: "Byłam przeciwniczką gimnazjów, wyrywanie dziecka bywa obciążające"

Okazuje się, że Edyta od dawna rozważa... wypisanie dzieci ze szkoły.

Wracają te same pytania bez odpowiedzi, które zadaję sobie, kiedy nie ma mnie dłużej w domu. "Co by było, gdybym zdecydowała się na edukację domową dzieci?", "Czy wtedy miałabym czas na realizowanie swoich planów?", "Czy wówczas moje dzieci miałyby więcej czasu na realizację swoich pasji?". Od ponad pół roku obiecuję Amelii, że znajdziemy czas na zajęcia z rysunku, a zamiast tego mamy korki z matematyki - ubolewa celebrytka.

Edyta może liczyć na wsparcie i zrozumienie fanów.

Polecam, dzieci są inne. Nie ma co się zastanawiać. To nasze ograniczenia blokują dzieci; Oj znamy to uczucie... I korki z matmy również; Fajna z ciebie mama; Służę pomocą - piszą w komentarzach.

Przypomnijmy, że polskim show biznesie jest już kilkoro znanych rodziców, którzy postawili na edukację dzieci w domu.

Myślicie, że Pazurowie też się na to zdecydują?

Kuba Wojewódzki ma obsesję na punkcie Pudelka? Dowiecie się w najnowszym Pudelek Podcast!