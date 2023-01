Dorota Chotecka spytana o relację z Cezarym i Edytą Pazurami. Wymowna odpowiedź

Eheggw 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Strasznie irytujące jest zmuszanie kogoś do kontaktów z rodziną na zasadzie np brat męża. Mam analogiczną sytuację. Taka rodzina jak oni to istny koszmar. Napsuli mi kawał życia. I jeszcze ciągle niekończące się kłótnie o nich. Ja nie mogę zwyczajnie strawić tych ludzi. Jak to będzie kiedyś w końcu oznaczało rozwód to trudno. Szkoda mi na nich moich nerwów i życia. Kilkanaście lat się poświęcałam. Nie wiem jak jest w tym przypadku, ale zmuszanie przez randomów siłą do spotkań braterskich jest chore i absurdalne. Brata się niestety nie wybiera. I jego żony też. Każda wizyta u nich to był dla mnie horror. Jakieś komentarze złośliwe, głupie uwagi pod moim adresem, albo wymowne milczenie albo nagle po chwili sypanie złośliwymi i nieprzyjemnymi uwagami z rękawa. Następnie po takiej wizycie gburowate absurdalne komentarze na mój temat. Że źle siedziałam, złe mówiłam, źle chodziłam, złe patrzyłam, udawałam albo cokolwiek jeszcze innego. I godzinne awantury od mojego męża po każdej wizycie, że jak śmiałam czegoś nie zjeść, nie wypić albo nie skomplementować. Chora jazda. Już wolę się rozwieść niż znosić te durnowate przytyki od tej powalonej rodzinki i afery o nic. Mam jedno życie. I męża też wolałabym takiego co się mną przejmuje, jak ja się czuję, a nie s.ajacego w gacie za każdym. Jak idziesz gdzieś to chcesz się czuć wyjątkowo i fajnie, a nie czuć jak postawiona pod ścianą na rozstrzelanie i obrzucana przytykami złośliwymi. Nie bawi mnie tekst, że możesz zawsze odpowiedzieć. Nie po to idę do kogoś, aby się bronić. Ani nie po to, aby się tłumaczyć z każdego gestu potem godzinami. Jestem o wiele zdrowsza i spokojniejsza od kiedy do nich nie chodzę. Chociaż zatruwają życie dalej, ale na odległość. Np mężowi wchodzą w d.pe i nastawiają przeciwko mnie. Ten wraca od nich do domu i zawsze się awanturuje o każdy drobiazg. Wiadomo dlaczego. Jak nie zatruwają życia osobiście to przez telefon. Muszą wszystko wiedzieć, są wscibscy, wpieprzają się we wszystko, knują, manipulują. Dzwoni jego brat po 3 razy dziennie, wyciąga informacje, gada godzinami bzdury, mówi jak mamy spędzać czas, gdzie chodzić i co robić. Niedobrze mi się robi od tego ciągłego wkrochmalania się w nasze życie i sprawy. Im dalej jestem tej rodzinki tym lepiej egzystuję i oddycham. Świat się robi fajniejszy, weselszy, kiedy te toksyny są na dystans. Potrafią kilkoma zdaniami wyssać z człowieka całą radość czy energię do życia. Wiecznie jakaś szpila albo komentarz czy wtrącanie się we wszystko. Już nie wspominając o złośliwych komentarzach pod adresem mojej córki, wtracaniu się w jej życie i próbach zrobienia z jej odmieńca i wariatki. To już było za wiele. Niech się zajmą swoimi dzieciakami. To wieczne zmuszanie chore przez ojca męża, że musimy się spotykać, musimy coś tam dla nich robić, oni oczywiście dla nas nic. Jak ja mam tego dość. Nic nie muszę. I tyle. Mój próg wytrzymałości dawno został przekroczony i mam prawo mieć ich gdzieś. Zazdroszczę Choteckiej męża, że nie zmusza jej do kontaktów z ludźmi, z kt się źle czuje. Po co to sobie robić? Życie to nie pokuta.