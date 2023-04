Cezary Kucharski sympatycznie o Lewandowskim po aferze premiowej: "NAGLE ZOSTAŁ SAM. Drużyna nie odzywa się do niego"

Masz 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Żeby nie wiem co mówili na Lewego, on i tak jest ponad tym. Chłopak, który nienauczony wszystkiego, do wszystkiego musiał i musi dojść sam. Ci jego "koledzy" z reprezentacji i były menago, to takie prostaki, że jemu buty mogą czyścić, i te 3 mln powinno się dać za odszkodowanie za konieczność przebywania z nimi.