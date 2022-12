Piłkarz reprezentacji Polski ANONIMOWO skarży się w sprawie premii od Morawieckiego: "Zrobiono z nas nie wiem jakich CHCIWCÓW"

Zzzz 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Jesteście ludzie niepoważni, nie potraficie logicznie myśleć, nie mówiąc o tym jak manipulują Was media, żenada. Oglądał ktoś z Was vlog na którym mówią o premii? Ja tak, nie padła tam żadna kwota, nawet za bardzo nie zwróciłam uwagi na tę rozmowę, musiałam to obejrzeć jeszcze raz po całej aferze, Morawiecki powiedział o „nagrodzie”, nie rozumiem zdziwienia, jakby to było wielkie zaskoczenie, że co chwilę mówi jakąś bzdurę czy się odkleja, nie wiem czy ktoś go jeszcze traktuje poważnie? Media narzuciły taką narracje, że coś tam powiedział o 30 mln, a przecież u nas bieda, wyngiel drogi, ludzie to podchwycili (no bo jak! Jak tak można? Że za darmo, kopaczom? A my?), a jest to jeden wielki farmazon, specjalnie przedstawiony w taki sposób, aż dziw, że to podchwytujecie, to tylko pokazuje jak szybko można nas skłócić jako Naród. Łatwo można połączyć kropki, wczoraj już jeden fejk news, że Lewandowski ma się spotkać z Premierem i o tym porozmawiać, a on na wakacjach jest od dwóch dni hahahah. Tak samo teraz wychodzi, że piłkarze nawet nie wiedzą jaka to ma być dokładnie kwota i czy w ogóle to mają być pieniądze? Może dostaną jak Saudyjczycy po Rolls Roycie? Haha, to dopiero wszyscy by spuchli! Reasumując, są jakieś pogłoski, od niewiadomo kogo, że to było 30 mln, a niby nie, nikt nic nie wie, druga strona negocjacji (piłkarze) już w ogóle, ale w zaparte wszyscy, że rozdali nieudacznikom, coś na wzór tajemnicy poliszynela :D Nie do wiary, jeszcze chwila i będą zaraz memy jak z Sasinem i to jest realne przeciwdziałanie takim zachowaniom?