Afera wokół premii dla reprezentacji Polski. Robert Lewandowski SPOTKA SIĘ z Mateuszem Morawieckim?

Pomoc dla piłkarzy śmiechu warte. Jestem nieubezpieczena, wywalili mnie z urzędu pracy bo ze względu na chorobę odmówiłam pracy po 12h. Pech chciał ze dostałam ostrego zapalenia jelit, zawrotów głowy, nie byłam w stanie sama wyjść do toalety. Rodzina zawiozła mnie do szpitala, za zmierzenie ciśnienia i podanie kroplowki co nic mi nie pomogło zażądali 300zł i to już na miejscu bo mnie nie wypuszcza. Nie miałam, musiałam pożyczać. Ale nie o to tu chodzi, po prostu jestem ciężko chora a nie mam żadnej pomocy, żadnego zasiłku, straciłam ubezpieczenie, ledwo wstaje z łóżka, nie będę tu się zagłębiać w to co mi dolega bo dużo pisania. Jest mi przykro że kopacze dostaną 30milionow, patologia która rodzi dziecko za dzieckiem dostaje pomóc,mieszkania, pieniądze. A ludzie którzy tej pomocy naprawdę potrzebują ich nie dostają. Chce pracować, chce się czuć dobrze, ale to o zdrowie teraz walczę..