Krystian Wieczorek komentuje doniesienia o 30 milionach złotych dla piłkarzy: "Chciałbym od premiera dostać premię za WSTANIE Z ŁÓŻKA"

Dalej Wieczorek postanowił ironicznie zażartować z majętnych sportowców, po czym zwrócił się do swoich obserwatorów z pomysłem wypisania swoich potrzeb, w formie listu do tajemniczego " Świętego M. ".

Chyba że pan premier ma jakąś wiedzę, której ja nie mam o potrzebach naszych reprezentantów, np. siadły im zegarki za 250 tysia i trzeba je wymienić na te za 300 tysia, bo się chłopcy przez to spóźniają na treningi. No po prostu chciałbym to wiedzieć, czy się już chlastać, czy się wstrzymać. Kochani podzielcie się, na co potrzebujecie premię. Może Św. M. się do Was uśmiechnie - skwitował.