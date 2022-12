Drużyna Roberta Lewandowskiego zarobiła na Mundialu MILIONY! Mateusz Morawiecki miał obiecać piłkarzom gigantyczne premie

Przygoda reprezentacji Polski z Mundialem 2022 oficjalnie dobiegła już końca. Po meczu z Francją biało-czerwoni co prawda wracają do kraju na tarczy, jednak sam fakt, że udało im się wyjść z grupy i zawalczyć w 1/8 finału, podnoszony jest w branżowych mediach do miana historycznego sukcesu. Sukcesu, który ma zostać teraz sowicie wynagrodzony .

Jak nietrudno wydedukować, przy 40 milionach do podziału, każdy z piłkarzy, Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, a nawet i Grzegorz Krychowiak, mają otrzymać po 1,5 miliona złotych. A to jeszcze nie wszystko - swoją działkę, choć zdecydowanie skromniejszą, wypłaci zawodnikom Polski Związek Piłki Nożnej. Business Insider twierdzi, że samo już wyjście z grupy zostało wycenione przez PZPN na 7 milionów złotych do podziału między graczy. Ma to być rzecz jasna suma dodatkowa do tej, która zagwarantowana była za samo wzięcie udziału w Mistrzostwach.