Cezary Kucharski wybudził się ze śpiączki farmakologicznej. "Groziło mi nawet to, że nerki W OGÓLE NIE WZNOWIĄ swoich funkcji"

W styczniu tego roku u byłego sportowca wykryto rzadką chorobę zwaną układowym zapaleniem naczyń krwionośnych. W związku z tym, że u Kucharskiego pojawiły się ogromne problemy oddechowe, lekarze podjęli decyzje o wprowadzeniu go w stan śpiączki farmakologicznej, z której wybudzono go dopiero po miesiącu. Łącznie spędził 74 dni na oddziale w szpitalu w Hiszpanii. Zapytany o to, jak duże było to obciążenie dla organizmu, odpowiada wprost: