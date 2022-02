Cezary Kucharski TRAFIŁ DO SZPITALA! Jest w bardzo ciężkim stanie: "Został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej"

Cezary Kucharski ostatnimi czasy pojawiał się w mediach głównie za sprawą sporów z Robertem Lewandowskim , który do 2018 roku był jego podopiecznym. Od tego czasu obie strony konfliktu wciąż wykłócały się o pieniądze, które im się rzekomo należały. Przed laty Kucharski sam był jednak utytułowanym piłkarzem, a nawet próbował swoich sił jako poseł na sejm.

W pamięci kibiców Cezary Kucharski zapisał się przede wszystkim jako reprezentant Polski w piłce nożnej, stąd też zapewne zainteresowanie mediów jego życiem osobistym. Niestety okazuje się, że prywatnie wiedzie mu się ostatnio dość słabo, o czym poinformował na Twitterze Krzysztof Stanowski . We wpisie przekazał, że Kucharski jest w szpitalu, a jego stan jest bardzo ciężki.

Bliższe informacje na temat walki Kucharskiego o życie przekazał też Emil Kopański , rzecznik prasowy kadry U-21. Zgodnie z jego słowami Cezary ma być w śpiączce farmakologicznej od pięciu dni. Były piłkarz znajduje się pod opieką hiszpańskiej służby zdrowia . Z kolei Eurosport dotarł do przyjaciela eksmenadżera Lewandowskiego, który twierdzi, że chodzi o problem z płucami. Nie wskazano jednak, czego są one efektem.

Z tego, co słyszałem, to zwłóknienie płuc, dłuższa historia . W grudniu odmówił mi spotkania. Już wtedy mówił, że musi na siebie uważać. Mieliśmy kontakt SMS-owy. Wiem, że Czarek leży w Hiszpanii, został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest bardzo ciężki . Tylko tyle wiem - przekazał cytowany przez portal polityk, prywatnie dobry kolega Kucharskiego.

Inne osoby dość niechętnie odnoszą się do stanu zdrowia byłego piłkarza, a jeden z nich przyznał w rozmowie ze wspomnianym serwisem, że prosiła go o to jego rodzina. Roman Kosecki z kolei rozmawiał z bratem Kucharskiego i potwierdza wcześniejsze informacje o jego ciężkim stanie i rzekomych problemach z płucami.