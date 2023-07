Cezary Kucharski WYŚMIEWA działania marketingowców Roberta Lewandowskiego!

Cezary Kucharki znów uderza w Roberta Lewandowskiego

Lewandowski i marketingowcy chcą pozycjonować go jako króla Polski. Mówię to zupełnie poważnie, bo widziałem taką analizę i podpowiedź obrania takiej właśnie strategii. Więc dla niego ważne jest, żeby nie ucierpiał jego majestat. Sztab zatem go zaciekle broni. Ale przecież to groteskowe, małostkowe i śmieszne, że prostuje się, strasząc prawnikiem, strony z memami. Oni nie mogą się pogodzić z tym, że teraz królową jest Iga Świątek.