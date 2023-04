Cezary Kucharski znów o Lewandowskich: "Wierzą, że są królem i królową. Traktują ludzi JAK PODDANYCH"

Cezary Kucharski o współpracy z Robertem Lewandowskim. Padły gorzkie słowa

Kucharski wspomina rozmowę z Robertem Lewandowskim

(...) Usiedliśmy we dwóch, a on wypalił: "po co mi w ogóle agent"? Poznaliśmy się, gdy zarabiał 2500 złotych miesięcznie, a to pytanie padło po ośmiu latach naszej współpracy, kiedy poświęciłem mu pewnie więcej czasu niż swoim dzieciom. Za nami były transfery do Lecha, BVB, Bayernu, gdzie zaczął zarabiać 250 tysięcy złotych miesięcznie. Nie widział zależności i mojego wpływu na to. Odpowiedziałem pytaniem: czego oczekujesz od agenta. Odpowiedział: "jak potrzebuję papieru toaletowego w domu, to chcę, żeby agent to organizował" - dodał w rozmowie z Przeglądem Sportowym.