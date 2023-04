Pełnomocnik Lewandowskiego uderza w Kucharskiego, mówiąc, że ten... PONIŻA LEWANDOWSKĄ! "To obrzydliwe, prymitywne i nieakceptowalne"!

Laka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wizerunek Lewych jest idealnie wypracowanych przez PR-owców. Tam nie ma może być mowy o błędach, najmniejszym potknięciu, skandalach. Musi być idealnie. Nawet rzucony "spontanicznie" tekst by Ann o bzykaniu na plaży z Robertem to idealnie wypracowana strategia, żeby dziewczę uchodziło za taką fajną babkę z poczuciem humoru. "Przyjaźnie" to też wykreowany twór, Krupińska, Ślotała i te inne show biznesowe psiapsie. Będzie ok tylko każda musi skakać wkoło Ani i wypowiadać się tylko w superlatywach. A spróbuj powiedzieć coś nie tak... Nie zadzieraj z rodziną Lewych bo się nie wygrzebiesz z gó....a do końca życia. Uważają się za lepszych i to widać na każdym kroku, sodóweczka już się wylewa uszami i nosem, ale trzeba to jakoś ogarniać, żeby wizerunek zgadzał się z tym przestawianym w mediach. Mówmy o dziurawych butach by Ann, karaluchach w mieszkaniu, płaczu mamusi na widok pomarańczy. Ale o kupowaniu dyplomów.... ??? Cyk i pozew!!!! Mam nadzieję że Kucharski wygra tą bitwę i wyjdzie ich fałsz i obłuda.