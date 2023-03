Cezary Kucharski bez litości o Annie Lewandowskiej: "Kłamie, fałszywie pomawia, walczy o PIENIĄDZE"

Fragment rzekomych zeznań Anny Lewandowskiej

Cała ta sytuacja związana z tymi dwoma rozmowami z Kucharskim, z Monachium i z Warszawy, a nawet wcześniej, bo baliśmy się z mężem, czy się z Czarkiem rozstać, spowodowała mój strach i przerażenie, to był dla mnie obłęd . Czarek w mojej ocenie jest osobą nieobliczalną , mówię to, patrząc również na jego inne zachowania. On groził wielu osobom, kojarzy mi się z osobą, która z każdym się kłóci i wojuje. Ja przez tę sytuację wpadłam w panikę, miałam koszmary, nie mogłam spać, miałam szczękościsk - czytamy w opublikowanym na Twitterze wyimku.

Cezary Kucharski ostro o Annie Lewandowskiej

Warto tutaj zaznaczyć, że Lewandowska już wcześniej znalazła się na celowniku Kucharskiego. W rozmowie z Interią były piłkarz polskiej reprezentacji twierdził, że żona Roberta wysyłała do niego zdjęcia córki, która zresztą znała go jako "wujka". Zdaniem Kucharskiego miałby to być dowód na to, że relacje z problemów Lewandowskiej z laktacją i szczękościsku, spowodowanych rzekomo przez stres w związku z całym tym zamieszaniem, zostały spreparowane na potrzeby ukazania go w złym świetle.