TYLKO NA PUDELKU: Prawnik Roberta Lewandowskiego zabiera głos po oskarżeniach Kucharskiego! "Brnie w nielegalne działania"

Jarząbek Wacł... 7 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Ależ oczywiście. RL i AL to chodzące kryształy, a pojawiające się tu i ówdzie pomówienia dotyczące Kucharskiego, magisterki, negocjacji w sprawie premii za występ w Katarze itd. to oczywiście podłe kłamstwa i oszczerstwa. Trochę ich jest, ale to nie zmienia faktu, że są to oczywiście oszczerstwa. Aż oczy bolą patrzeć! To nie ludzie, to wilki.