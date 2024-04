Cezary Pazura chwali się autem za ponad PÓŁ MILIONA. Robi wrażenie? (FOTO)

Choć Cezary Pazura swoje najlepsze zawodowe lata ma już za sobą, to nie narzeka na brak zobowiązań, a karierę aktorską umiejętnie łączy z działalnością w internecie. Aktor udziela się m.in. YouTube czy Instagramie . Jego instagramowy profil, na którym dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia prywatnego, obserwuje już blisko pół miliona internautów. Z racji swojej niewątpliwej popularności 61-latek może liczyć na lukratywne współprace reklamowe.

Cezary Pazura pochwalił się samochodem. Cena fury zwala z nóg

Nie od dziś wiadomo, że znani i lubiani gustują w luksusowych samochodach wartych krocie. Do tego grona bez wątpienia należy Cezary Pazura, który właśnie zdecydował się zaprezentować internautom swoją furę . Mowa o białym, elektrycznym porsche Taycan GTS , obok którego nie można przejść obojętnie. 61-latek już jakiś czas temu chwalił się, że został dumnym "ambasadorem" marki.

Jak można się spodziewać, fura aktora nie należy do najtańszych, szczególnie że pojazd został wyposażony w napęd na cztery koła, dzięki czemu potrafi przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,7 sekundy i osiągnąć zawrotną prędkość maksymalną aż 250 km/h. Za wspomnianą wersję GTS, którą pochwalił się Cezary Pazura, trzeba zapłacić co najmniej 580 tysięcy złotych.