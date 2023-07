Cezary Pazura wbija szpilę byłej żonie. Poszło o pieniądze. Weronika Marczuk stanowczo ODPOWIEDZIAŁA

Cezary Pazura bohaterem radiowego żartu. Powiedział na antenie za dużo?

Cezary Pazura wbił szpilę byłej żonie. Weronika Marczuk odniosła się do spekulacji

Jako prawnik nie mogę odpowiedzieć panu na zadane pytanie, nawet gdybym bardzo chciała. Muszę przyznać jednak, że po raz kolejny przypuszczam, że to nie chodzi o mnie. Mój były małżonek miał jeszcze jedną byłą żonę i możliwe, że tam były jakieś problemy z ZUS-em. A jeśli chodzi o to, co robiłam, a czego nie robiłam, to są stosy wywiadów z czasów naszego małżeństwa, są ludzie, którzy pamiętają oraz przede wszystkim wyniki tej mojej pracy, które widać do dziś i przy tym pozostańmy - powiedziała Weronika Marczuk w rozmowie z Plotkiem.