Cezary Trybański zasuwa na trening mercedesem za prawie 700 tysięcy złotych

Cezary Trybański przeszedł do historii jako pierwszy Polak w NBA. Koszykarz rozpoczynał w rodzimej lidze, grając m.in. w Legii Warszawa. W 2002 roku podpisał kontrakt z Memphis Grizzlies, co otworzyło mu drzwi do światowej kariery. Jego przygoda z NBA obejmowała występy także w Phoenix Suns i Toronto Raptors. Po powrocie do Europy Cezary grał w różnych klubach, m.in. w Polsce i na Litwie. Po zakończeniu kariery w 2018 roku skupił się na propagowaniu sportu wśród najmłodszych w ramach prowadzonej przez siebie fundacji

Na początku stycznia media pospieszyły z zaskakującą informacją, że Trybańki będzie jednym z uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Sportowiec mierzy 218 cm wzrostu, a jego taneczna partnerka, Izabela Skierska, jest o aż 50 cm niższa. W rozmowie z Pomponikiem Cezary przyznał, że odczuwa ogromny stres, gdy podnosi swoją taneczną partnerkę.

Wyobraźcie sobie. Trzymam Izę na biodrach. Podnoszę ją wyżej, więc ona ma głowę na wysokości ponad 3,5 metra. Wiecie, jaki ja mam stres? To nasze dobro narodowe, mistrzynię świata w tańcu towarzyskim trzymam tak wysoko. Przecież jak ona spadnie, to jest kontuzja straszna. Dlatego tutaj mam apel do producentów, żeby jakieś dodatkowe honorarium dla Izy było za pracę na wysokościach, w trudnych warunkach. Ewentualnie dobre ubezpieczenie - żartował.

Jako pierwszy z 16. edycją "Tańca z Gwiazdami" pożegnał się Maciej Kurzajewski. Z kolei Magdalena Narożna oraz Cezary Trybański trafili do dogrywki, której rozstrzygnięcie nastąpi na początku trzeciego odcinka programu. Zdaje się więc, że koszykarz ma obecnie dwa razy więcej pracy i z pewnością intensywnie trenuje, by móc dalej sprawdzać się w roli tancerza. Ostatnio paparazzi "przyłapali" 45-latka w drodze na trening. Odziany w czarne spodnie dresowe i szarą bluzę z kapturem sportowiec wyłonił się ze swojej luksusowej fury. Na co dzień Trybański wozi się czarnym mercedesem, którego cena katalogowa wynosi 675 tysięcy złotych.