Widzowie komentują odpadnięcie Kurzajewskiego z "TzG" : Szkoda Lenki, ale Maciej poruszał się jak dąb podczas wichury"

Maciej Kurzajewski odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Internauci podzieleni

To jest jakaś pomyłka! Koszykarz spacerował cały taniec! Niesprawiedliwość na maksa! Jak widać, wygrywa hejt. Przykre ; Nie, nie, nie, to jest jakiś żart. Ale dla mnie byliście świetni, pozdrawiam; Co za niesprawiedliwość... Ale niestety Panu Kurzajewskiemu zrobiono złą opinię... A Trybański w dogrywce ; Trybański powinien odpaść. Ciężko się to ogląda; Chyba jakiś żart. Nie jestem fanką Maćka. Ale byli gorsi - rozpisują się obrońcy.

Ja myślę, że te wywody pana Maćka o miłości do synów i wywodu matki tych synów nie pomogły; Szkoda Lenki, ale pan Maciek niestety na sympatię nie zapracował; Dla mnie jak najbardziej zasłużenie odpadł Kurzajewski, bardzo słaby, bardzo; Omg, smutno ze względu na P. Lenkę, ale słusznie ze względu na P. Maćka, który tańczył i poruszał się jak dąb podczas wichury; Szkoda Lenki, ale bardzo dobrze, że odpadł. Może trochę to mu utrze nosa i nie będzie go już widać, bo masakra, gdzie nie popatrzeć, to on i Cichopek - wskazują internauci.