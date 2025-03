Magdalena Narożna twierdzi, że NIE CHUDNIE podczas treningów do "TzG": "Zajadam stres, przynoszę PĄCZKI i inne pyszne rzeczy"

Rozpoczęła się kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" , w której możemy oglądać między innymi Magdalenę Narożną . Piosenkarka rozwija swoje umiejętności na parkiecie u boku Piotra Musiałkowskiego . To z nim spędza długie godziny na sali tanecznej, co z pewnością kosztuje ją sporo wysiłku.

Narożna o wysiłku podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami"

Czasami wydaje mi się, że zegarek nie podaje prawdziwej wartości. Myślę, że każda lekcja to jest 800 kalorii minimum. Tętno mega skacze. Sam ten układ, który my mieliśmy, to przy kilkukrotnym powtórzeniu, to jest cardio - wyznała Magdalena Narożna w rozmowie z Pudelkiem.