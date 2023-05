Magdalena Narożna prezentuje odmienioną sylwetkę i mówi o swojej diecie. Fani zaczynają się martwić: "ZA BARDZO pani schudła" (FOTO)

Asia 34 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Brawo Magda. Ślicznie teraz wygląda. Zgrabna bardzo teraz jest👌😊. Szczuplutka w końcu. Młodziej dużo również. I napewno dużo lepiej się czuje sama ze sobą. A co do biustu, no wiadomo, że mniejszy od razu kiedy waga leci w dół . Wiem po sobie...No ale coś za coś. Są jeszcze implanty jakby co 😉