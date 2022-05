Cezary Żak przerywa milczenie w sprawie PALENIA ŚMIECI na działce. Odwołuje się do... Biblii

Kilka dni temu fotoreporterzy Super Expressu udokumentowali, jak znany z serialu "Ranczo" aktora rozpala ognisko na swojej działce, po czym wrzuca do niego plastiki, styropian i folię. Proceder ten był nie tylko szkodliwy dla środowiska, ale też mocno uprzykrzył wypoczynek sąsiadom Żaków , co sami potwierdzili w rozmowie z dziennikarzami tabloidu.

Wrzucał do ognia styropian, plastiki, folie i wiele innych odpadków, które powinien posegregowane oddać do utylizacji. Dym i smród były nie do wytrzymania. Żak palił śmieci przez około godzinę – mówił tabloidowi jeden ze świadków tego zdarzenia.