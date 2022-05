Katarzyna Cichopek życzy "radosnego 3 maja", zachwycając się wizytą w parku narodowym: "Słyszycie w tle ŻABI KONCERT?!" (FOTO)

Katarzyna Cichopek tak jak większa część celebrytów nie zamierzała spędzać majówki w Warszawie. W sobotę prowadząca "Pytanie na śniadanie" zapakowała dzieci do auta i szybko opuściła stolicę.

Jak się okazuje, Kasia tym razem postanowiła wypocząć na Lubelszczyźnie. Sądząc po tym, co publikowała na Instastories, ostatnie dni upłynęły jej na grillowaniu i biesiadowaniu przy ognisku. We wtorek 39-latka wybrała się także na odpust, a następnie odwiedziła Poleski Park Narodowy. Będąca pod wrażeniem tamtejszej przyrody celebrytka, nie omieszkała odezwać się do fanów.