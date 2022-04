Do mediów trafiło nagranie PRYWATNYCH ROZMÓW Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego!

Jdkd 38 min. temu zgłoś do moderacji 66 13 Odpowiedz

Wiecie co, każda zdrada ma swoje przyczyny. Oni 17 lat razem, dwoje dzieci, proza życia. Hakiel dał jej wolność, zamiast dbać o to żeby związek nie wygasł. Poza tym, Hakiel jest dość "miękki", a jednak Kurzajka sprawia wrażenie jakby... doroslejszego, "twardszego" zyciowo. Poza tym, w pracy pół dnia, pełen make up itd, a w domu po domowemu, żar w związku już nie ten po 17 latach. Historia jakich wiele. Szkoda, bo akurat Cichopki do siebie pasowały.