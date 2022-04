Maciej Kurzajewski zapytany o BLISKĄ RELACJĘ z Katarzyną Cichopek!

Informując o rozstaniu, pozujący do niedawna na szczęśliwą parę celebryci, nie zdradzili, dlaczego zdecydowali się żyć osobno. W związku z tym wszyscy dociekają, o co mogło pójść i dlaczego duet ostatecznie postanowił zakończyć wieloletnią relację.

Reporter "Super Expressu" postanowił więc zwrócić się z prośbą o komentarz do samego Maćka. Zapytany o to, co go łączy z programową partnerką 49-latek, nie był jednak zbyt skory do rozmowy: