Marcin Hakiel ujawnia, CZY ZDRADZIŁ Katarzynę Cichopek!

Smuteczek 5 min. temu

Ewidentnie widać, że to nie była jego inicjatywa. Widać to po twarzy, smutne oczy, zapadnięte policzki, zawsze miał taką radość i energię jak się na niego patrzyło. No i widać też, ze schudł bardzo...stres go zjadł, to nie kryzys wieku średniego. Szkoda mi go bardzo. Gwiazda z niej się zrobiła. Moim zdaniem, to nie nadążał za nią, pozostając sobą, nie doceniła tego, znalazla sobie odskocznie i kopnela go.. Mimo to wiem jedno: NIE MA TEGO ZLEGO, CO BY NA DOBRE NIE WYSZLO. Wszystko się ułoży. Trzymam kciuki mocno✊👍 jeszcze będzie chciała wrócić...z podkulonym ogonem..