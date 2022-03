Zdeterminowany Marcin Hakiel i jego platynowa czupryna wylewają siódme poty na siłowni (ZDJĘCIA)

Gość 25 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Nie przepadałam za nim nigdy, ale tak po ludzku mi go żal. Widać, że ten rozwód spadł na niego niespodziewanie. Strasznie schudł. A platynowe włosy u mężczyzny to zawsze jest „wołanie o pomoc”. Kto pamięta Robbiego Williamsa i jego odejście z Take That ten wie. Hakiel szuka ukojenia w wysiłku fizycznym. Jeszcze będzie szczęśliwy. Ale rozwód to ciężka sprawa, zwłaszcza gdy większą część „dorosłości” i prawie pół życia spędziło się z jedną osobą. To jest szok.