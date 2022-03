Katarzyna Cichopek UKRYWAŁA kryzys w małżeństwie przed znajomymi: "Dla wszystkich to był SZOK"

Peace 2 dni temu zgłoś do moderacji 531 26 Odpowiedz

Kiedy wyrzuciłam męża z domu, ponieważ dowiedziałam się że cały związek 9lat mnie oszukiwał to chodziłam do pracy, lecz byłam nieobecna, płakałam w lazience, wszedzie gdzie byłam sama. Po tygodniu rozpłakałam sie przy wszystkich, nie zdradziłam powodu. Dlatego twierdzę ze u nich to nie jest rozstanie bo coś strasznego sie wydarzyło, raczej wypalilo sie wszystko i wtedy juz jest obojętność. U mnie byla czarna rozpacz 3miesiace....