Katarzyna Cichopek ogłasza oficjalny POWRÓT NA INSTAGRAMA po rozstaniu z Marcinem Hakielem: "Dziękuję, że jesteście" (FOTO)

W miniony piątek Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, uważani za jedną z najlepiej dobranych par w polskich show biznesie, poinformowali, że ich trwające 14 lat małżeństwo właśnie przeszło do historii. W krótkim wpisie byli zakochani poprosili o uszanowanie ich prywatności.

Teraz Cichopek podjęła kolejny krok w stronę normalności i opublikowała pierwszy, po piątkowym oświadczeniu, post . Gwiazda, jak gdyby nigdy nic, udostępniła zdjęcie podobne do wielu innych z jej profilu, prezentując obserwatorom wiosenną stylizację, która składała się z modnych dżinsów i żółtej marynarki . Aktorka kolejny raz podziękowała fanom za wsparcie w tych trudnych chwilach.

Wracam do Was. Dziękuję, że jesteście - napisała Kasia, dodając kilka hasztagów potwierdzających jej powrót do social mediów.