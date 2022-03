Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Tak opowiadali o KRYZYSACH w związku: "Czasem druga strona musi usłyszeć gorzkie słowa"

Nie ma co ukrywać, nie każdy dzień jest usłany różami. Szczególnie gdy się prowadzi prawdziwe życie. Ma się rodzinę, pracę, dzieci i różne decyzje do podjęcia. A przy tym koleżanka małżonka jest emocjonalną osobą. Ale zawsze dochodzimy do porozumienia - powiedział w rozmowie Hakiel.

(...) Trzeba wrócić do początku i przypomnieć sobie, co się obiecywało przy ołtarzu. Że się będzie razem na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie. Zawsze trzeba rozmawiać. Nie zawsze te rozmowy są łatwe i przyjemne. Czasem druga strona musi usłyszeć gorzkie słowa - stwierdziła wówczas Cichopek.

Wtedy proszę, by Marcin zabrał dzieci do parku albo pojechał w odwiedziny do swoich rodziców do Gdyni. To jest mój czas, kiedy leżę na kanapie, oglądam babskie seriale, ale też ogarniam niedokończone domowe sprawy - wyznała Kasia, dodając jednak, że nie lubi zbyt długo przebywać z dala od najbliższych.