Marcin Hakiel publikuje pierwsze zdjęcie od ogłoszenia ROZSTANIA. ROZJAŚNIONE WŁOSY to zapowiedź kolejnych zmian? (FOTO)

Wciąż trudno uwierzyć w rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, którzy od prawie 14 lat są małżeństwem. Para poznała się w 2005 roku podczas nagrań do "Tańca z gwiazdami", dlatego cała Polska miała okazję do tego, by bacznie przyglądać się kiełkującemu uczuciu. Zakochani trzy lata potem wzięli ślub i założyli rodzinę.