Monika Zamachowska ZMIENIŁA FRYZURĘ! Tak "leczy smuteczek" po rozstaniu ze Zbyszkiem?

Pozdrawiam 8 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Panie Zbyszku , prosze isc do lekarza. To wyglada na depresje. Lockdown pogarsza sytuacje. Jak sie nic nie chce to to niekoniecznie jest lenistwo. To moze byc depresja. Niech pan idzie do lekarza 😮😮🐣