Marcin Hakiel zaznacza nowy etap w życiu: wybrał młodzieżowe ciuchy i PLATYNOWY BLOND na głowie (ZDJĘCIA)

W piątek Marcin Hakiel i Kasia Cichopek niespodziewanie poinformowali, że ich małżeństwo przechodzi do historii. W opublikowanym na Instagramie poście rodzice dwójki dzieci poprosili o uszanowanie ich prywatności, wskazując, iż to "jedyne ich oświadczenie w tej kwestii" i że "nie będą tego komentować". Trzy dni później świeżo upieczona singielka powróciła do mediów społecznościowych, żeby z szerokim uśmiechem na ustach podziękować fanom za obecność.