Katarzyna Cichopek ogłasza koniec wakacji rodzinną fotką i uroczyście ogłasza: "JUŻ PLANUJEMY KOLEJNE" (FOTO)

Trzeba przyznać, że Katarzyna Cichopek ma Telewizji Polskiej sporo do zawdzięczenia. Odkąd aktorka objęła funkcję prowadzącej w "Pytaniu na Śniadanie", gwieździe "M jak Miłość" udało się powrócić do łask po kilku latach medialnego niebytu. Z czasem okazało się jednak, że celebrytce brakuje jeszcze niezbędnego dla gospodarzy programu obycia przed kamerą, za co dostała ostatnio reprymendę od wydawcy śniadaniówki.

Intensywny okres w pracy Cichopek postanowiła odreagować na drugim końca świata. 39-latka udała się na okupowane przez prominentów Seszele, zabierając ze sobą męża, Marcina Hakiela oraz dwójkę dzieci. Na miejscu gwiazda starannie dokumentowała rajskie wczasy za pośrednictwem mediów społecznościowych, przy okazji prezentując fanom bogatą kolekcję kostiumów kąpielowych.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek tlumaczy się z wpadki: "Rozmowa skręca w humorystyczny ton"

Niestety, jako że wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Po kilku dniach błogiego lenistwa w zapierających dech w piersiach okolicznościach natury, celebrytka musiała pożegnać się z wyspą i skierować się w stronę Dubaju, skąd czekał ją samolot do Warszawy. Podsumowując wyjątkowo udane wczasy, Cichopkowie udostępnili rodzinne zdjęcie z plaży, na którym uśmiechnięci od ucha do ucha pozują z 13-letnim Adamem i 8-letnią Heleną. W opisie towarzyszącym postowi prezenterka telewizyjna pochwaliła się też, że już mają w planach kolejny urlop.

To były wspaniałe wakacje - oceniła Kasia. Już planujemy kolejne. Gdzie warto polecieć? Co polecacie zobaczyć? Z Seszelami się nie żegnam, mówię tylko do zobaczenia.

Oprócz komentarzy z licznymi sugestiami pod zdjęciem nie brakowało komplementów od rozczulonych fanów.

Przemoknięci, lekko zmęczeni, ale najszczęśliwsi.

Cudowna rodzinka.

Piękna familia, zawsze wam dopinguję. Powodzenia w dalszej drodze.

Pozazdrościć?

Zobacz także: S1E16 – Jakie DM-y dostajemy od celebrytów i co zaskoczyło Jasona Derulo w Polsce?