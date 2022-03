Katarzyna Cichopek pokazuje się pierwszy raz po tym, jak ogłosiła ROZSTANIE z mężem: "Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną"

aaa 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Dlaczego się czepiacie? Musi się zachowywać jak się zachowuje, kiedy jest w pracy. Ma siedzieć i płakać na planie? Tego byście chcieli? Rozwodziłam się 7 lat temu i chodziłam normalnie do pracy, uśmiechałam, się po prostu żyłam. To co dzieje się w domu, zostaje w domu, kiedy idziesz do pracy. A pracę zostawiasz w pracy, kiedy wracasz do domu. Szkoda, że większość tego nie rozumie.