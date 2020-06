Skandal w czasie nocnego posiedzenia Sejmu. Jarosław Kaczyński nazwał posłów opozycji "chamską hołotą"?

Atmosfera w Sejmie od początku III Rzeczypospolitej wielokrotnie bywała naprawdę gorąca. Odkąd jednak w 2015 roku do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, temperatura sejmowych posiedzeń często przekracza przyjęte normy. O nieodpowiednie zachowanie równie często oskarżani są zarówno politycy partii rządzącej, jak i przedstawiciele opozycji.

Do kolejnej gorącej dyskusji na Wiejskiej doszło w nocy z czwartku na piątek. Podczas głosowania nad wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego miała wywiązać się gorąca dyskusja między prezes PiS Jarosławem Kaczyński a posłami opozycji.

Chociaż wczorajsze słowa pana prezesa Kaczyńskiego nie dotyczą klubu Lewicy, to jednak składamy wniosek do komisji etyki, żeby słowa dotyczące "chamskiej hołoty" były przez komisję etyki przeanalizowane, ażeby doszło do wyjaśnienia, jakim cudem takie słowa mogły paść i ażeby ci, którzy te słowa wypowiedzieli, ci, którzy uczestniczyli w tym żenującym spektaklu, po prostu zostali ukarani - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu Sejmu.