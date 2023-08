Chciała być piosenkarką, tańczyła na lodzie w TVP, a potem zniknęła. Jak dziś wygląda Ewa Sonnet i co u niej słychać? (ZDJĘCIA)

Ewa Sonnet pojawiła się na show biznesowym horyzoncie już prawie dwie dekady temu. W 2005 roku próbowała swoich sił jako piosenkarka, nawiązując współpracę z Robertem Jansonem z Varius Manx, jeszcze wcześniej pracowała jako modelka erotyczna i pojawiła się m.in. na okładce pisma "CKM". Wydawało się, że świat mediów stoi przed nią otworem, jednak życie szybko to zweryfikowało.

Ewa Sonnet śpiewała i tańczyła na lodzie w TVP. Życie zweryfikowało jej plany

Kilka miesięcy później Ewa, a właściwie Beata Dąbrowska , bo tak brzmi jej prawdziwe nazwisko, znalazła się w gronie "szczęśliwców", którzy brali udział w 1. edycji formatu TVP "Gwiazdy tańczą na lodzie" . Ostatecznie zajęła 10. miejsce i uplasowała się tym samym za m.in. Przemysławem Babiarzem, Anną Popek czy Zygmuntem Chajzerem . Pamiętacie? To były czasy...

Dla Ewy udział w programie Telewizji Polskiej był jednocześnie ostatnim podrygiem jej medialnej kariery w Polsce. Niedługo potem zniknęła z telewizji i przestała pojawiać się na eventach. Co prawda próbowała jeszcze swoich sił w muzyce, wydając kilka singli, ale to by było na tyle. Okazuje się, że show biznes porzuciła dla drugiego z zajęć, którego ima się już od 20 (!) lat.