Lara Gessler, Martyna Wojciechowska i Maryla Rodowicz zmieniły swoje personalia. Poznajcie PRAWDZIWE imiona i nazwiska polskich gwiazd (ZDJĘCIA)

uwielbiam się śmiać z nazwisk. Przepraszam, ale mnie to bardzo bawi. Nie bawi mnie czarny humor typu martwy płód w mikserze, albo ania spadła z rowerka - nuda i ziew. Bawią mnie zabawne nazwiska. Zdaję sobie sprawę, że posiadacze zabawnych nazwisk mogą się poczuć urażeni, dlatego nie chcę uzewnętrzniać się z moim poczuciem humoru, bo nie chcę nikogo urazić. Kiedyś pracowałam w callcenter. Jak możecie sobie wyobrazić - to była dla mnie uczta xD Każdy dzień był zabawny xD Najbardziej zapadł mi w pamięć gościu o nazwisku Jagiełło, który nawet miał stosowny numer telefonu i jak go podawał, to specjalnie zaakcentował "tysiąc czterysta dziesięć" xD Oczywiście zachowałam profesjonalizm, ale wewnętrznie kipiałam xD