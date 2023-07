Chcieli zrobić z Lewandowskich polskich royalsów. Ania i Robert nie byli zachwyceni. "Bohaterów narodowych się nie rusza"

Anna i Robert Lewandowscy od lat uchodzą za naczelną "power couple" wśród polskich gwiazd. Piłkarz i jego żona firmują swoim nazwiskiem liczne biznesy i co rusz pojawiają się w kolejnych w kampaniach reklamowych znanych marek. Małżonkowie niezmiennie przodują także w rankingach popularności w sieci - w tegorocznym zestawieniu najbardziej wpływowych osób w polskim internecie See Bloggers gwiazdor FCB i jego żona zajęli kolejno pierwsze i trzecie miejsce. Lewandowscy cieszą się również ogromnym zainteresowaniem rodzimych mediów, które uważnie śledzą ich zawodowe poczynania oraz codzienne życie w Barcelonie.

26 lipca do sprzedaży trafiła nieautoryzowana biografia Anny Lewandowskiej, zatytułowana "Imperium Lewandowska". Przypomnijmy, że w wywiadzie, udzielonym na potrzeby książki Moniki Sobień-Górskiej, żona Lewego opowiedziała o swoim stosunku do medycyny estetycznej, przyznając, iż kilka lat temu poddała się operacji plastycznej. W rozmowie z dziennikarką Lewa otworzyła się także na temat macierzyństwa. Jak wcześniej podkreślała Sobień-Górska, wywiad z Anną był jedyną autoryzowaną częścią całej publikacji.

Lewandowscy mieli być polskimi royalsami. Nie spodobał im się ten pomysł

Anna Lewandowska nie chciała być polską Kate Middleton

Lewandowskim ta strategia i porównanie wyjątkowo nie przypadły do gustu. Od osób z ich bliskiego kręgu wiem, że Robert nie chciał słyszeć rad, jak ma się przeistoczyć w króla, a Lewandowska irytowała się na każdą PR-ową próbę zrobienia z niej polskiej wersji księżnej Kate, mówiąc, że "to nie są jej buty", to nie jest jej energia, sposób bycia i nie pozwoli zamknąć się w złotej klatce. Do dziś na tego typu porównania reagują alergicznie - czytamy w książce Moniki Sobień-Górskiej.