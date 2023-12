Cher chce objąć syna KURATELĄ. "Obawia się, że wszystkie fundusze zostaną wydane na NARKOTYKI"

W zeszłym roku cały świat żył zniesieniem kurateli nad Britney Spears , która przez ponad 13 lat była zniewolona przez własnego ojca. Ponoć tak drastyczne kroki prawne miały uratować życie księżniczce popu, gdy w 2007 roku zmagała się z załamaniem nerwowym i skłonnościami do używek. Jak się to jednak skończyło dla samej wokalistki, opowiedziała ona sama dopiero w zeszłym roku. Wniosek o tymczasową kuratelę nad synem złożyła właśnie Cher.

Syn piosenkarki ma być uzależniony od narkotyków i mieć problemy ze zdrowiem psychicznym , co ma uniemożliwić mu normalne funkcjonowanie i rozsądne rozporządzanie pieniędzmi z funduszu powierniczego.

Biorąc pod uwagę jego ciągłe problemy ze zdrowiem psychicznym i nadużywaniem substancji psychoaktywnych, Cher obawia się, że wszelkie fundusze przekazane synowi zostaną natychmiast wydane na narkotyki, pozostawiając go bez środków na utrzymanie - czytamy w opublikowanym fragmencie dokumentu przez magazyn "People".

Cher chce objąć kuratelą syna

Zmagamy się z tym samym problemem, co miliony Amerykanów. Jestem matką. Taka jest moja rola. W ten czy w inny sposób muszę pomagać moim dzieciom. Robisz wszystko, co w twojej mocy, bo na tym polega bycie matką. To wielka radość, nawet jeśli ma swoje cienie. Kiedy myślisz o swoich dzieciach, uśmiechasz się, kochasz je i próbujesz być przy nich - tłumaczyła piosenkarka.