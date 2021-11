Britney Spears ZWOLNIONA z kurateli po 13 latach. "To NAJLEPSZY dzień w życiu"

Obyyyy 24 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Trzymałam kciuki za nią i za to, by chociaż częściowo odzyskała radość życia. Naprawdę brak słów przez co przeszła. Jako mama dwójki dzieci nie wyobrażam sobie, jak wyjałowiona musi się czuć po tym wszystkim. Teraz zrobiłabym wszystko, by odnowić kontakt z synami i faktycznie robić w końcu dużo dla siebie. Byłoby genialnie, gdyby obok niej faktycznie znaleźli się chcący jej dobra, zadowolenia itd i mając taki majątek serio ogarnelabym nie tylko duszę, ale i ciało. Uważam, że Britney i tak wyglada dobrze, jak na okoliczności, w jakich była, bo naprawdę mając depresje itp ciężko ruszyc tyłek i podejść z miłością do czegokolwiek. Także niech ktos pomoże jej ogarnąć szafę, zmieni doczepy na jakieś najlepszej jakości, po prostu szczerze o nią zadba. Chciałabym widzieć ją nawet w piżamach, ale bez tych rozmazanych od łez krech i tony tuszu na oczach 🙏🏼, bez prawie ze odsłoniętego wzgórka łonowego i pokazywania zasłoniętych piersi na serii prawie identycznych zdjec, tylko po to, by je pokazać.. Chcemy zaopiekowanej Britney.