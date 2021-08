Ojciec Britney Spears ZREZYGNOWAŁ z kurateli nad córką!

Ojoj 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nie jest tak, że pełnomocnik Britney się nie musiał angażować w batalię sądową. To jest zapewne wynik jego działań. W USA inaczej niż u nas, procesy są drogie i opłaca się załatwiać sprawy ugodowo, to jest największy sukces. Jak najmniej się narobić. A u nas powiedzą, że jak sprawa za szybko wygrana, tzn że za łatwa, to po co płacić pełnomocnikowi…