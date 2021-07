Matka Britney Spears chce, aby córka SAMA wybrała sobie prawnika: "To, co było 13 lat temu, nie jest już AKTUALNE"

Fatima 1 godz. temu zgłoś do moderacji 24 1 Odpowiedz

Jestem terapeutką i obserwuje , że choroby psychiczne często wynikają właśnie z zaniedbań rodziny , gigantycznych wymagań czy tez bardzo osobliwego traktowania , może z tego 5 % to zaburzenia genetycznie. Pracuje z dziećmi i jeśli dziecko od 6 roku życia musi spędzać po szkole przed książkami 3 godziny dziennie lub na każdorazowo gorsze wyniki rodzic reaguje agresją to jak niby chora ma się nie uaktywnić. To tylko taki przykład. Jest wiele form traum i przemocy które aktywują choroby psychiczne . Britney niestety padła ofiarą systemu. Terapie 2 razy w tygodniu i osoby przy których mogłaby spokojnie stanąć na nogi to podstawa. Jej brakuje ciszy ,spokoju ,prywatności. Ojciec powinien stracić w trybie natychmiastowym stanowisko. Nie znam sprawy z wewnątrz, ale jeżeli krzywdzona jest osoba wymagająca opieki która radzi sobie całkiem dobrze w środowisku , występy , nadal się utrzymuje , to dla mnie jest oczywiste , że w życiu poradzi sobie sama ucząc się na własnych błędach