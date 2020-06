Cher ma poważne problemy ze zdrowiem? Tabloid "wieszczy" życzliwie: "PUKA DO DRZWI NIEBA"

Co prawda 74-letnia Cher wciąż tworzy i jest aktywna na Twitterze, gdzie skupia się głównie na krytyce rządów Donalda Trumpa, jednak teraz jeden z tabloidów poczęstował czytelników podobną historią. Jak twierdzi Globe, piosenkarka jest podobno przykuta do łóżka i ma problemy z oddychaniem , a jej walka z wirusem Epsteina-Barra wcale nie poprawia rokowań.

Z powodu zmagań piosenkarki ze zdrowiem dziennikarze taktownie postanowili ogłosić, że Cher niemal "puka do drzwi nieba", na co dowodem ma być brak jej obecności na marszach po morderstwie George'a Floyda. Jak twierdzi tajemniczy informator, gwiazda na pewno by się tam pojawiła, gdyby pozwoliła jej na to sytuacja.