Cher POTWIERDZA związek z 40 LAT MŁODSZYM producentem: "G*WNO mnie obchodzi, co myślą inni"

Gościu 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I masz kobieto rację. Jak jest różnica w drugą stronę tj facet starszy o 20,30,40 czy 50 lat to jakoś nie szokuje tak bardzo jak w przypadku kobiet starszych o tyle od swojego partnera. Oczywiście w każdym z powyższych przypadków ocenia się zawsze negatywnie kobietę nie mówiąc nic oczywiście o dziadach. Jak chcą być ze sobą ludzie z taką różnicą wieku to niech będą to ich sprawa a nie innych. I jak im ze sobą dobrze to tym lepiej. Ja nie wyobrażam siebie w takim związku jak Cher. Facet w wieku mojego syna byłby nie do zaakceptowania przeze mnie a poza tym taki facet w życiu by mną się nie zainteresował bo ani nie jestem ładna ani interesująca pod innym względem. Nie znaczy to jednak, że potępiam Cher i krytykuje ją za to związała się z takim facetem. Ważne żeby byli szczęśliwi i nie przejmowali się innymi. Cher to wielka artystka. Świetnie śpiewa,, jest wspaniała aktorką i fascynująca kobietą.