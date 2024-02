Choć początki były TRUDNE, dziś są szczęśliwym małżeństwem. Olivier Janiak wprost: "Stresowałem się, a ona powiedziała mi 'nie'"

Matki trójki ... 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mój mąż, Mycha, mnie prześladuje. Popsuł mi się silnik w samochodzie i podejrzewam, że mógł mi coś dolać do benzyny, dlatego auto nie jedzie. Mąż przed tygodniem oświadczył mi i dzieciom, że od soboty jedzie na ferie do Sosnowca do rodziców. Oczywiście nie wziął nikogo z dzieci, bo on się dziećmi narcyz zajmował nie będzie. Oczywiście, zakupów w piątek też nie zrobił, poszedł tylko i zrobił sam dla siebie. Gdybym go zostawiła sama z dziećmi, to dzieci przez cały dzień chodziłyby głodne i chłodne. Nic go nie interesuje. 50 lat facet, a zachowuje się jak dziecko. W dodatku proszę, żeby choć jedno popołudnie został z dziećmi w domu, to nie, bo on pracuje zdalnie z domu od 7 do 17, a potem zakłada albo łyżwy, albo idzie pobiegać. A kiedy się skarżyłam jego matce, jakiego narcyza wychowała, to ona jeszcze jaką mam szczelność w ogóle na jego syna takie rzeczy mówić, bo on pracuje, a potem to należy mu się odpoczynek. A mi się nie należy z całą trójką dzieci, ubrać, zaprowadzić do szkoły, potem zrobić pranie, obiad, odebrać że szkoły i odrobić lekcje? On w niczym nie uczestniczy, nawet pieniędzy nie daje. Dobrze że jest 800+ i dostaję jeszcze za zajmowanie się synem z Aspetgerem, bo bym padła głodu i dzieci też.